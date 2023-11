Tra rinvii pendenti e clausola sociale, gli operatori interessati a partecipare alle gare per il servizio elettrico a tutele graduali, che dal 2024 sostituirà la maggior tutela per 5 milioni di clienti domestici non vulnerabili, si trovano davanti uno “scenario indecifrabile” e a pesanti incertezze, che scoraggiano la partecipazione aste, da ultimo...