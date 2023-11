Eni e la società svizzera Open Energy Platform AG (Open EP) hanno stipulato un accordo per garantire il flusso di gas alla Svizzera e all'Italia anche in caso di interruzioni o significative riduzioni dei flussi di gas dalla Germania. L'accordo, si legge in una nota Eni, favorisce l'utilizzo efficiente dell'infrastruttura svizzera di trasporto Tran...