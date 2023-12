Rimbalzo per l'IG Index del Gme, che nell'ultima rilevazione, relativa al week end quando solitamente le quotazioni sono più basse che nei giorni feriali di domani, risale di 0,4 €/MWh circa a 42,63 €/MWh, contro i 42,24 €/MWh per quella di oggi, e in quella per lunedì guadagna altri 2,2 € a 44,82 €. Al secondo giorno di contrattazione per il contr...