Prosegue il saliscendi delle quotazioni dei prodotti raffinati, ieri di nuovo in calo nonostante il balzo del Brent verso gli 83 dollari. Continuano a scendere le medie dei prezzi dei carburanti praticati alla pompa, in particolare per quanto riguarda il gasolio.Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Tamoil ha ridotto di un cen...