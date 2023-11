Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L del 30 novembre è pubblicato il regolamento UE 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023 sulle obbligazioni verdi europee e sull'informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità...