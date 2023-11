Prezzi d'acquisto in altalena a causa della forte volatilità del Cif Med in un mercato in pieno “fine mese”. Il freddo sta spingendo la richiesta di prodotti invernali, soprattutto nelle zone di montagna. Questa mattina la benzina ha preso sul mercato interno 9 euro per mille litri, i gasoli autotrazione e agricolo 11, il risca 12 e il denso Btz 7 ...