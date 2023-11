(Dall'inviato) Nel 2022, in Italia sono state immesse in consumo 1.400 ktep di biocarburanti, principalmente biodiesel double counting (850 ktep) e avanzato (360 ktep), a cui si sommano 232 milioni di metri cubi di biometano prodotto, pari circa a 190 ktep. I dati sono stati presentati da Lorenzo Rossi del Gse durante il convegno “La via alternativ...