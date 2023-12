Axpo ha annunciato oggi di avere all'attivo due nuovi impianti FV per complessivi 16 MW al Nord e al Sud Italia. Uno di essi, da 3 MW a terra in Lombardia, è già operativo e fornisce energia al produttore e riciclatore di alluminio Novelis, coprendo circa il 12% del fabbisogno elettrico dello stabilimento. Il secondo è un agrovoltaico da 13 MW in c...