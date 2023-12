È entrato in esercizio il nuovo impianto fotovoltaico di Tuscania da 17,3 MWp realizzato da Iren Green Generation, società del Gruppo Iren destinata allo sviluppo delle energie rinnovabili. L'impianto, si legge in una nota, è stato realizzato in collaborazione con un operatore europeo specializzato nello sviluppo, realizzazione e gestione di impian...