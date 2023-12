La Esco Ecosfera Servizi annuncia l'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile per un importo di 3 milioni di euro integralmente sottoscritto da Basket Bond Campania. Le obbligazioni, si legge in una nota, sono state emesse in forma dematerializzata e accentrate presso Monte Titoli e riservate ad investitori qualificati. Il rimborso ...