Estensione e modernizzazione delle infrastrutture di distribuzione dell'energia elettrica in Lombardia per contribuire al raggiungimento dei target nazionali ed europei di decarbonizzazione attraverso l'elettrificazione dei consumi. Questo l'obiettivo del finanziamento di 200 milioni di euro che la Bei ha concesso ad A2A, in linea con il REPowerEU....