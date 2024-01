Ai fini dell'esclusione dalla procedura di Via per gli impianti di combustione destinati alla generazione elettrica la soglia di potenza termica di 50 MWt si applica a tutti gli impianti presenti in un sito, anche se di riserva o comunque non destinati a funzionare in simultanea. Lo ha chiarito il ministero del'Ambiente nella risposta a un interpel...