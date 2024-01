Dopo un percorso burrascoso, pieno di frenate e sterzate improvvise, la data è infine arrivata: domani si svolgeranno le aste per il servizio a tutele graduali, in cui verranno assegnati i circa 4,5 milioni di clienti elettrici domestici non vulnerabili finora in servizio di maggior tutela. Non si può dire che ci si sia arrivati nelle migliori cond...