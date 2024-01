Il 19 dicembre il capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia, Tommaso Foti, ha presentato una proposta di legge per riformare la Corte dei conti. La proposta, disponibile in allegato, mira a limitare i poteri di controllo della Corte rispetto agli atti adottati dagli amministratori locali: gli amministratori non saranno più imputabili per responsa...