Plenitude, attraverso la sua controllata Eni New Energy US, ha firmato un accordo con Edp Renováveis (Edpr) per l'acquisizione dell'80% di tre impianti fotovoltaici già operativi situati negli Stati Uniti. I parchi Cattlemen, (Texas), Timber Road (Ohio) e Blue Harvest (Ohio) hanno una capacità complessiva installata di circa 478 MW, di cui 382 MW i...