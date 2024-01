Concentrati come siamo su altri temi, in primo luogo sugli indicatori della transizione energetica, tra i dati del 2023 forse non sta ancora ricevendo la dovuta attenzione quello sui consumi energetici. Si è già detto su queste pagine del deciso calo della domanda di elettricità e gas nell'anno appena trascorso, ma vale la pena di tornarci: i consu...