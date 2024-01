A marzo del 2023, mentre in Europa si discuteva di lanciare un piano di sussidi verdi per fronteggiare l'Inflation Reduction Act statunitense, Futurasun – azienda padovana che da anni produce moduli fotovoltaici in Cina – aveva annunciato di voler tornare in Italia con una fabbrica da 2 GW l'anno di pannelli nel comune veneto di Cittadella (PV)...