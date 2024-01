Eos Investment Management ha venduto al gruppo danese Obton due impianti fotovoltaici in Italia per una potenza complessiva di 12 MW. Gli asset, in esercizio dal 2012, beneficiano del IV Conto Energia e sono ubicati in Calabria. L'operazione conclude l'esecuzione di un accordo quadro sottoscritto dalle parti nel 2020 e rafforza ulteriormente la pos...