Il Garante per la Privacy ha irrogato una sanzione di 60mila euro ad un call center operante nel settore dei contratti di energia elettrica per trattamento illecito di dati personali.La società in questione, la Limit Call Srls, aveva già ricevuto a ottobre 2022 una sanzione di 10mila euro per non aver risposto alla richiesta di informazioni dell'...