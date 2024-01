Secondo rialzo consecutivo di benzina e gasoli in extra-rete per effetto del trend rialzista in Mediterraneo e del contemporaneo indebolimento del cambio euro/dollaro. La benzina è rincarata di 3 euro per mille litri, i gasoli autotrazione e agricolo di 5, il risca di 4. Il denso Btz ha preso 2 euro per mille chili. Dalle forchette medie rilevate q...