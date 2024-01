I forti rialzi dei prezzi dell'energia, dovuti anche all'eccessiva onerosità sopravvenuta del costo dei certificati di garanzia d'origine (GO), hanno comportato “l'erosione anticipata della capienza economica prevista contrattualmente”. Per garantire la prosecuzione della fornitura per l'intero periodo di durata contrattuale (24+6 mesi) “si è reso ...