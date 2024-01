Il terminale di rigassificazione offshore Olt di Livorno non contribuirà alla prossima campagna estiva di riempimento degli stoccaggi di gas italiani, a causa di una manutenzione straordinaria che ne richiederà la messa fuori servizio per circa 7 mesi da aprile a ottobre con trasporto a terra in un cantiere. Lo fa sapere la stessa Olt."Il Termina...