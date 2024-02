Sequestrate 501 bombole contenenti 1.865 kg di Gpl, in quanto il materiale pericoloso sarebbe stato rinvenuto in un parcheggio privato in assenza di qualsiasi certificato di prevenzione antiincendio.I contenitori di Gpl, inoltre, sono risultati “ammassati” su alcuni automezzi riconducibili a un'impresa palermitana operante nel settore del commer...