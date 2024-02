Enilive, la società di Eni dedicata ai prodotti e ai servizi per la mobilità, sarà Title sponsor della Serie A dal campionato 2024/25, per tre stagioni.Nell'ambito dell'accordo, si legge in una nota, Enilive darà il suo contributo al mondo del calcio attraverso l'introduzione di soluzioni per una mobilità sempre più sostenibile. L'accordo, scrive...