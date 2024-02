La Corte di Conti ha pubblicato oggi la sua relazione sull'Enel relativa al bilancio 2022 nell'ambito del piano 2023-2025, in cui accanto a un riconoscimento dell'incremento del risultato netto, i magistrati contabili ribadiscono la necessità di contenere il debito in aumento, tema come visto divenuto uno dei capitoli centrali del nuovo piano 2024-...