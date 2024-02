Trimestre in calo per Eni rispetto ai livelli record di fine 2022, dinamica che vale anche per i risultati dell'intero esercizio 2023. In forte crescita, sia nel trimestre che nell'intero anno, i risultati della divisione gas e Gnl, grazie anche a un arbitraggio, mentre nell'intero 2023 risulta in aumento anche il risultato di retail e rinnovabili ...