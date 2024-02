Se l'Europa va a rilento nella transizione energetica della mobilità è perché le case automobilistiche non rispondono in modo adeguato alle esigenze dei cittadini. Il 2023 ha segnato una crescita per la vendita di auto elettriche a batteria (Bev) nell'Unione europea: con 1,5 milioni di veicoli, la quota di mercato dei Bev europei è salita al 15,7% ...