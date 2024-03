Ancora un mese in doppia cifra per il mercato dell'auto in Italia. A febbraio le immatricolazioni di vetture nuove, secondo i dati del ministero dei Trasporti, sono state 147.094, il 12,8% in più rispetto all'anno scorso, quando si erano fermate a 130.405. Le associazioni di categoria ricordano che si tratta però di un livello ancora nettamente inf...