Nel mese di gennaio, i consumi petroliferi italiani sono aumentati del 4,1% a 4 milioni 513 mila tonnellate (+179.000 t) rispetto allo stesso mese dello scorso anno, favoriti dall'effetto calendario (un giorno di consegne in più, 22 vs 21). A trainare i consumi sono stati come sempre il binomio carburanti atutotrazione e jet fuel. I consumi di benz...