La turbina AE94.2

Ansaldo Energia ha firmato un contratto per il progetto di ricostruzione della centrale di Almaty CHPP-3 in Kazakistan. Oggetto del contratto, informa una nota del gruppo italiano, è la fornitura di due turbine a gas AE94.2, due generatori e tutti servizi ausiliari associati. A porre la firma è stato Stefano Gianatti, executive vice president New U...