Prosegue l'attuazione della delega fiscale. Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato oggi, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), provvede alla complessiva revisione del sistema...