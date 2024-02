Maire annuncia in una nota che la propria controllata KT – Kinetics Technology (Integrated E&C Solutions) si è aggiudicata un contratto di ingegneria (Epc) da parte di Eni per la realizzazione di un impianto per la produzione di idrogeno nella raffineria Eni di Livorno. Il valore complessivo del contratto è pari a 123 milioni di euro e il completa...