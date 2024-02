Il Consiglio dei ministri ha espresso parere favorevole, con valore di Via positiva, su tre progetti di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili localizzati in Puglia. Si tratta del progetto eolico da 144 MW “Procina” nel comune di Apricena (FG), proposto da Spirit Srl (oggi Aip 1) e sviluppato dalla foggiana Ats Engineering; del ...