L'amministratore delegato della società spagnola Solaria, Arturo Díaz-Tejeiro, ha incontrato ieri Gilberto Pichetto, ministro dell'Ambiente, per parlare dell'impegno dell'azienda per lo sviluppo di 5 GW fotovoltaici entro il 2030. Attualmente, si legge in una nota, l'azienda ha 2,5 GW di progetti con punti di connessione e terreni, tra cui tre prog...