Martedì il Parlamento europeo con 499 voti favorevoli, 100 contrari e 23 astensioni ha approvato la nuova direttiva sui reati ambientali concordata con il Consiglio il 16 novembre scorso. La direttiva entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e gli Stati membri avranno due anni di tempo per recepire l...