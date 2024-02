Duferco annuncia lo sviluppo di un polo di produzione di idrogeno verde in Sicilia presso lo stabilimento produttivo di Giammoro a Messina. Il progetto promosso da Duferco, in collaborazione con Caronte Spa e Nippon Gases Italia, mira a sviluppare una Hydrogen Valley in grado di produrre circa 100 tonnellate all'anno di idrogeno verde, tramite un i...