E' entrato in funzione oggi un nuovo sistema di recupero energetico dalla decompressione del gas metano presso l'impianto Ireti (Hera) di Ravenna, in via Romea Nord 184 (zona Bassette). L'impianto è stato inaugurato alla presenza del sindaco Michele de Pascale e dell'a.d. del gruppo Hera Orazio Iacono.Alimenta, tramite una connessione dedicata i...