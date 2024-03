Il Gse informa che il termine per la presentazione delle richieste di riconoscimento Car a consuntivo e di accesso ai Certificati bianchi Car per la produzione dell'anno 2023 è prorogato al 2 aprile 2024 (il 31 marzo, termine ultimo previsto dal D.M. 5 settembre 2011, ed il 1° aprile 2024 sono giorni festivi).Il Gse ricorda che, per semplificare ...