In vista dello sciopero nazionale dell'8 marzo dei lavoratori Enel, i sindacati di settore Filctem, Flaei e Uiltec hanno scritto una lettera ai presidenti e ai gruppi parlamentari di Camera e Senato per illustrare le ragioni della protesta, spiegate anche in un documento pubblicato a pagamento su un'intera pagina sul Corriere della Sera di oggi. In...