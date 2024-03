Sulle reti di distribuzione gestite da Enel in Italia, nel 2023 sono stati allacciati 360.873 impianti rinnovabili per una potenza complessiva di 4.726 MW (v. Staffetta 05/03) . Si tratta del 77% in più rispetto agli impianti installati nel 2022 (204mila) e il 98% in ...