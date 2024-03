Secondo deciso calo per le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo. In aumento le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa della benzina, in calo quelle del gasolio. Movimento al ribasso sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi.Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Tamoil ha ridott...