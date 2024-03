Continua a crescere l'IG Index del Gme e rivede quota 30 per la prima volta da inizio febbraio: nella rilevazione per domani si attesta a 30,03 €/MWh dai 29,48 €/MWh del precedente assessment per la giornata di oggi.Il movimento è in linea con quello dei mercati europei con il Ttf front month che dopo aver chiuso ieri a 26,9 € oggi ha aperto a 2...