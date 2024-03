Il fondo d'investimento francese Infravia Capital punta sul mercato europeo del bioGnl fondando la società Heygaz Biomethane. Il fondo, si legge in una nota, intende porsi come punto di riferimento del mercato europeo di bioGnl attraverso Heygaz. Per farlo è partita da due impianti e un portafoglio di progetti della controllata Molgas, specializzat...