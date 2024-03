Snam ha chiuso il 2023 con ricavi in aumento del 16,8% o di 558 milioni di euro a 3,875 miliardi, in gran parte (+410 mln) per i business della transizione tra cui in particolare i nbonus edilizi. L'è aumentato dell'8% o di 180 mln a 2,417 mld, in questo caso invece trainato dalle attività regolate (+144 mln), in particolare per i...