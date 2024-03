Ieri il Parlamento europeo ha dato il via libera al regolamento Euro 7, la nuova norma per ridurre le emissioni di autovetture, furgoni, autobus, camion e rimorchi. Con 297 voti favorevoli, 190 contrari e 37 astensioni, il Parlamento ha approvato l'accordo raggiunto con il Consiglio sul regolamento.Per le autovetture e i furgoni, si legge in una...