In base ai primi dati disponibili delle statistiche Unem, in gennaio 2024 le lavorazioni totali delle raffinerie italiane sono salite a 6,1 milioni di tonnellate, con un lieve incremento dell'1% rispetto allo stesso mese del 2023. "A portare in positivo il totale, le lavorazioni dei semilavorati esteri e delle bioraffinerie", spiega l'Unione energ...