Per il secondo trimestre i prezzi dell'energia elettrica per il servizio di maggior tutela dovrebbero scendere. Lo ha detto il presidente di Arera, Stefano Besseghini, in un'intervista pubblicata oggi sul Corriere della Sera. "Mi aspetto tariffe in calo. Sia perché c'è una riduzione dei prezzi del gas sia perché il secondo trimestre ha consumi mino...