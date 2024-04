Arriva un'altra Via positiva per un fotovoltaico nonostante il parere negativo del ministero della Cultura. Oggi infatti il ministero dell'Ambiente ha pubblicato il decreto con cui esprime giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto agrovoltaico da 45,5 MW nel comune di Ascoli Satriano (FG) in Puglia, presentato a ottobre 2021 dal...