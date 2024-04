Si erano aggiudicati la gara per la costruzione di un impianto fotovoltaico da 110 MW senza notificare che avevano ricevuto aiuti pubblici da Paesi terzi, falsando così la competizione. Le società sono la romena Enevo, Longi Solar Technologie (quotata a Hong Kong), e le cinesi Shanghai Electric UK Co. Ltd. e Shanghai Electric Hong Kong Internationa...