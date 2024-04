Battuta d'arresto in marzo per il mercato dell'auto in Italia che, complici due giorni lavorativi in meno, registra un -3,7% con 162.083 nuove auto immatricolate rispetto alle 168.324 di marzo 2023. Il primo trimestre dell'anno archivia una crescita del 5,7% sullo stesso periodo 2023 con 451.261 unità immatricolate (-16,1% su gennaio-marzo 2019)....